Ventimiglia: caduta dell'Amministrazione Scullino, il pensiero del consigliere Marcello Bevilacqua

“Siete stati fantastici e mi avete dato l'opportunità di intraprendere questa avventura, per tratti molto impegnativa ma anche piena di soddisfazioni”. È il consigliere comunale di Ventimiglia Marcello Bevilacqua che interviene ringraziando i 208 elettori che nel 2019 lo hanno votato.

“Non è tutto oro quel che luccica, si dice, ed effettivamente è così – continua Bevilacqua -, perché in tre anni sono state molte le incomprensioni nella maggioranza, tra i vari gruppi e i singoli consiglieri, ma mai avrei pensato che ci fosse un tale suicidio politico da portare il mio ex gruppo politico, la Lega a farsi promotrice della caduta dell'amministratore.

Come tutti sapete avevo ‘abbandonato’ la Lega in quanto da troppo tempo le mie idee, le stesse idee che mi avevano portato a candidarmi con loro, erano totalmente diverse sia a livello nazionale che soprattutto a livello locale. Non mi voglio soffermare su ogni singolo argomento di discordia, in quanto i più attenti già conoscono, e quindi resto a disposizione di chiunque voglia confrontarsi e conoscere le motivazioni.

Cosa mi fa male di questa vicenda? Sicuramente i sorrisi di alcuni miei ex colleghi di partito affiancati dai membri della minoranza capitanati dal PD e il silenzio più totale dai vertici regionali e non solo del partito, che in un momento passato dal 40% delle Europee al 6% di Genova, dovrebbe interrogarsi se la strada intrapresa sia quella corretta.

Vorrei ringraziare inoltre il nostro sindaco Gaetano Scullino, la giunta, i dirigenti, lo staff e i dipendenti tutti, perché sono stati sempre molto disponibili. Vorrei ringraziare alcuni politici locali di altre forze politiche per la vicinanza espressa nei momenti più difficili, come Marco Scajola, Fabio Perri, Maurizio Morabito e tanti altri.

Cosa farò nel futuro? Sicuramente il papà ma non lascerò totalmente la politica, valuterò soprattutto con la mia compagna Erika quello che è meglio. Certamente prevarrà sempre la coerenza con le mie idee per il bene comune e mai personale.

Per ultimo vorrei dedicare un messaggio di Paulo Coelho ad alcuni haters: ‘Gli haters sono dei perdenti che fingono di essere dei vincitori...’



Un abbraccio

Marcello Bevilacqua”.