Crisi politica a Ventimiglia: due nuove firme per la sfiducia a Scullino, raggiunta la quota per sciogliere il consiglio comunale

Nuove firme per la sfiducia al Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino. Questa mattina davanti al Notaio si sono presentati anche i Consiglieri Massimo Giordanengo (Lega) e Bartolomeo Isnardi (FdI).



È stata così raggiunta quota 10 firme, ovvero quella necessaria per arrivare alla maggioranza dei Consiglieri comunali. Ora rimane solo la presentazione e il passaggio al Protocollo del Comune per rendere ufficiale lo scioglimento del Consiglio Comunale e la caduta, annunciata da giorni, dell'Amministrazione guidata da Gaetano Scullino.