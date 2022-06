Sanremo: il TAR stoppa i lavori per l'antenna 5G di zona San Bartolomeo, se ne parlerà il 20 luglio

A Sanremo, dopo via Bonmoschetto anche i lavori per l'installazione dell'antenna Iliad per il 5G di zona San Bartolomeo vengono 'stoppati' dal Tar. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, c'era stata la levata di scudi popolare nella zona dove, da inizio mese erano iniziati i lavori per un traliccio che dovrebbe ospitare un impianto della multinazionale

Secondo i residenti, l'antenna verrebbe installata a 20 metri da una palazzina e molto vicino ad altre abitazioni. I residenti della zona si sono riuniti in comitato e hanno presentato il ricorso al TAR per bloccare la costruzione dell'antenna, sia per il forte impatto paesaggistico che per le probabili conseguenze negative per la salute.