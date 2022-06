Diano Marina: gestore di stabilimento accoltellato, Carabinieri individuano presunto responsabile

È stato individuato il presunto responsabile dell'accoltellamento avvenuto nella notte di sabato a Diano Marina. Per quei fatti, i carabinieri hanno individuato e segnalato all’autorità giudiziaria, un cittadino italiano residente in Piemonte e occasionalmente presente nella città degli aranci.

Sono ancora da definire le circostanze precise in cui è maturata la vicenda e l’esatta dinamica ma stando a una prima ricostruzione pare che il gestore di una spiaggia sia stato colpito con alcune coltellate agli arti superiori nel tentativo di riportare alla calma un gruppo di giovani presenti nei pressi dello stabilimento. A quel punto uno di loro, in risposta ha estratto il coltello aggredendolo. L'uomo non è in pericolo di vita anche se è stato trasportato all'ospedale per le diverse ferite riportate.