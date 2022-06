Dimissioni del Dg di Asl 1: Enrico Ioculano “La sua posizione non era in linea con la Regione”

“Le dimissioni del direttore generale della Asl 1 Silvio Falco lasciano aperti diversi punti interrogativi e sollevano diverse domande sul perché di questa scelta, arrivata in un periodo decisamente molto delicato, post pandemia, in cui la guida di una Asl dovrebbe essere tenuta al riparo da scossoni”.

Sono le parole del Consigliere regionale e comunale di Ventimiglia, Enrico Ioculano, che ha commentato le dimissioni del Direttore Generale di Asl 1, Silvio Falco. “Non si può infatti non notare – prosegue - che la posizione del dirigente, ultimamente, non è stata in linea con la scelta politica della Giunta regionale sulle condizioni della privatizzazione dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera. Il direttore generale della Asl 1 Falco non ha mai firmato quel contratto con il privato: chiediamo a gran voce che si chiariscano le criticità che hanno impedito la firma e si smetta di tergiversare e si spieghi qual è il futuro prossimo del presidio ospedaliero”.

“Se siano stati davvero motivi personali a spingere Falco a dimettersi o meno lo sapremo con il tempo – termina Ioculano - nel frattempo lo ringraziamo per il cospicuo lavoro portato avanti con impegno durante questi anni nel nostro territorio e ci auguriamo che venga al più presto trovato un nuovo dirigente, perché in un periodo così delicato per la sanità pubblica è indispensabile che la Asl 1 abbia una guida forte in grado di affrontare le prossime scelte di salute pubblica monitorando attentamente l'interesse pubblico”.