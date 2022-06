Bordighera: Mara Lorenzi "Non si placa il 'disastro annunciato' dei Ginkgo Biloba di piazza della Stazione"

“Continua, in piazza della Stazione a Bordighera, il disastro annunciato per i giovani alberi di Ginkgo Biloba. Lunedì scorso un nuovo impatto di un’auto ha piegato (foto sopra) per l’ennesima volta uno dei due alberi di Ginkgo rimasti sulla parte Est della piazza, insieme alla sua protezione”.

Interviene in questo modo Mara Lorenzi di ‘Civicamente Bordighera’, che prosegue: “La storia triste di questi alberi inizia esattamente un anno fa. Il 18 giugno 2021 fu inaugurato il parcheggio rifatto della Piazza; dove l’Amministrazione aveva scelto di piantare quattro alberi di Ginkgo Biloba ‘per dare alla piazza un po’ di colore’. I giovani alberi erano stati messi a dimora senza tutore nella mezzeria usata per l’accesso e la manovra delle auto. Già il 25 luglio segnalavamo che i tre alberi nella zona Est della piazza erano bersaglio quotidiano delle auto in manovra, più volte piegati e sempre più scortecciati. Il 27 luglio chiedevamo in Consiglio Comunale di sostituirli o almeno di proteggerli con tutori. Malgrado i tutori, il 30 dicembre 2021 il Ginkgo centrale fu abbattuto da un auto. Ad inizio primavera i due alberi rimasti hanno fatto il miracolo di iniziare a mettere le foglie”.

Ma ci sono pesanti timori per il futuro: “Innanzitutto – dice Mara Lorenzi - i traumi frequenti compromettono la stabilità. Poi l’impianto in poco più di 50 cm di spazio per alberi che in buone condizioni ambientali diventano alti 30-40 metri, come il bellissimo esemplare di Ginkgo che vive lungo via Pasteur (foto sotto), mette a rischio il loro potenziale di sviluppo. Se anche riuscissero per un po’ a sopravvivere, tra qualche anno sarebbero dichiarati propensi al cedimento e da abbattere. Intanto un livello di crescita anche subottimale creerebbe un impedimento sempre maggiore alle manovre delle auto. Il disastro era annunciato. Nel settembre 2020, mesi prima dell’inizio dei lavori sulla Piazza, una nostra Interpellanza aveva richiesto di ‘conoscere i pareri rilasciati in merito all’impatto delle piante su aspetti di viabilità e manovra degli automezzi; e sullo spazio vitale necessario alle piante per poter crescere e vivere in buona salute’. La risposta all’interpellanza era stata che non erano disponibili pareri scritti”.

“Per questo diamo aggiornamenti sui Ginkgo Biloba di piazza della Stazione. Ogni trauma di quei giovani alberi – termina Lorenzi - ci ricorda che in futuro la progettazione che include alberi e verde dovrà essere diversa da oggi, finalmente attenta al ruolo e sviluppo degli alberi. E attenta ad un uso piu’ oculato delle risorse pubbliche. Non servono esperti per vedere che i Ginkgo di Piazza Stazione stanno soffrendo. Diventa perciò urgente studiare il loro trasferimento e trapianto in terreni (anche privati) più ospitali, dove possano crescere ed elargire alla comunità le loro attività benefiche”.