Coronavirus: calano i tamponi e conseguentemente i nuovi casi, anche il tasso di positività in discesa

Sono 1.174 i nuovi casi di covid, rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, dei quali 113 in provincia di Imperia, 130 in quella di Savona, 712 a Genova e 215 a Spezia. In regione sono stati effettuati 5.845 tamponi, dei quali 1.140 tamponi molecolari e 4.705 tamponi antigenici.

Dopo diversi giorni di risalita oggi il tasso di positività è in lieve discesa, al 20,08%. Nella nostra provincia i ricoverati sono 17, uno in più di ieri ma nessuno in terapia intensiva. Su base regionale i ricoverati sono 162, 3 in più di ieri e con 4 in terapia intensiva (gli stessi di ieri).

Oggi si registra un decesso nello spezzino mentre continuano a salire (9.370) i pazienti in isolamento domiciliare, 448 più di ieri.

Sotto il bollettino e il dato sulle vaccinazioni