Sanità: nuove sedi per fare i tamponi in provincia dal 1° luglio, fine dei 'Drive' a Ventimiglia e Taggia

Dal 1° luglio, in provincia di Imperia ci saranno nuove sedi per effettuare i tamponi Covid e la vaccinazione. L'accesso libero ai Centri Vaccinali – ovvero senza prenotazione – è sempre possibile per eseguire prime, seconde, terze e quarte dosi (over 80 e ultravulnerabili over 60). Per le vaccinazioni pediatriche, dai 5 agli 11 anni, l'accesso è su prenotazione.

Pertanto i centri vaccinali sono così suddivisi:

- Taggia presso locali stazione ferroviaria, ogni mercoledì dalle 8 alle 14;

- Imperia presso locali Palasalute, ogni giovedì dalle 14 alle 19;

- Bordighera presso palazzina uffici, ogni venerdì dalle 9 alle 14;

Per quanto riguarda invece i tamponi molecolari, ci si può recare a:

- Taggia (presso locali stazione ferroviaria), da lunedì a sabato (ore 8-12), eccetto il mercoledì

- Bordighera (presso locali palazzina uffici), da lunedì a sabato (ore 8-12), eccetto il venerdì

- Imperia (presso molo San Lazzaro), da lunedì a sabato (ore 8-12), eccetto il giovedì.

In via eccezionale, solo venerdì 1° luglio sarà attivo il centro vaccinale di Taggia Stazione. Pertanto il drive di Ventimiglia-Autoporto, il Palabigauda di Camporosso ed il drive di Taggia Stazione cesseranno definitivamente l'attività il 1° luglio.