Collette Beulle e Beuzi simbolo dell'emergenza idrica, gli abitanti si chiedono "Quando, una soluzione per noi?" (video)

Collette Beulle e Beuzi, Sanremo e Taggia, due zone separate da pochi metri di distanza e simbolo dell'emergenza idrica. Qui, non mancano le abitazioni e i terreni, complice un panorama invidiabile e la tranquillità della vita di campagna, a pochi minuti dalla città. Già da tempo chi vive qui ha dovuto imparare a fare i conti con la cronica assenza d'acqua, un problema che ormai si ripresenta a cadenza regolare ma che quest'anno appare più grave e preoccupante rispetto al passato.



Come si vive senza acqua? Ce l'ha raccontato una abitante della zona di Collette Beulle, Erika Gagno





Entrambe le zone sono servite dalle sorgenti di Argallo e Vignai, messe in ginocchio dalla siccità che sta colpendo 'in anticipo', prima ancora di entrare nel vivo della stagione estiva. Del resto la provincia di Imperia, registra appena 90 mm di precipitazioni da inizio anno rispetto ai 327 mm di media del passato.

Per i residenti e le attività di Collette Beulle e Beuzi, il problema è grave e urgente, visto che si protrae da giorni con attività e famiglie, alcune con anziani allettati, allo stremo. Per chi vive qui, è anomalo che l'assenza d'acqua si debba ascrivere solo alla siccità che quest'anno sta colpendo tutto il territorio. Infatti, ciclicamente queste persone si trovano nella condizione di usufruire di acqua non potabile se non previa bollitura, quando va bene, oppure di aprire i rubinetti e non vedere uscire nulla, quando va male. Un problema che si ripercuote pesantemente anche sull'economia locale, visto che qui sono presenti un paio di agriturismo, con i clienti pronti ad arrivare e l'impossibilità di offrire un servizio adeguato.

In tanti anni l'interruzione di acqua si è spesso verificata e gli abitanti delle due zone lamentano una assenza di interventi da parte dei due comuni per eliminare il problema all'origine. Per affrontare l'emergenza odierna, sia Taggia che Sanremo, stanno correndo ai ripari per riportare l'acqua sia in queste due zone ma anche nelle altre aree collinari colpite: Cascine Lunaire e Periane. A Beuzi, già da alcuni giorni il comune tabiese ha fatto portare delle cisterne, mentre a Collette Beulle sono arrivate due autocisterne. Una operazione non facile ma che funzionerà come tampone. In più il Comune di Sanremo sta aiutando i residenti con Protezione Civile e Rangers d'Italia, per riuscire a fare in modo che l'acqua arrivi a tutti.