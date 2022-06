Vallecrosia: caos rifiuti, Perri “Chiediamo un intervento all’Amministrazione, più controlli per combattere l'inciviltà”

“Siamo ormai in piena stagione estiva, e l’inciviltà con il caldo pare aumenti sempre di più, oppure il problema è a monte? Il nuovo appalto è partito? E se questi sono i risultati siamo proprio messi male”.

Sono le parole di Fabio Perri, Consigliere comunale di opposizione a Vallecrosia, che lamenta una situazione non più tollerabile per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti nella cittadina rivierasca. “Ma guardiamo avanti - continua Perri - una città come la nostra turistica ed a portata di famiglia non può ritrovarsi per strada per giorni questo scempio. Sicuramente qualcosa va fatto ed allora invitiamo concretamente l’Amministrazione e l’Assessore di competenza, che tanto si è battuto per la questione rifiuti, ad intervenire aumentando i controlli sulle isole ecologiche bloccando il ‘turismo del rifiuto’ in città”.

Perri chiede anche che si provveda al lavaggio dei cassonetti con più frequenza ed al lavaggio dei marciapiedi affinché i soldi pubblici dei cittadini pagati almeno ridiano il servizio:; “Con questo caldo odori ed esalazioni si amplificano e creano situazioni malsane in città. Un servizio di pulizia, ordine ed igiene - conclude Perri - crediamo siamo il minimo da pretendere da un cittadino in quanto rappresenta l’immagine della città dove paga profumatamente la tassa sui rifiuti, ma spesso se li trova per strada o sotto la finestra”.