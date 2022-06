Minaccia di gettarsi dalla finestra, ma viene portati a più miti consigli e salvato. E’ accaduto questa mattina nella frazione imperiese di Costa D’Oneglia.

L’uomo, per cause ancora in via d’accertamento, ha minacciato di gettarsi dalla finestra della sua abitazione, in preda a una crisi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provincia e il personale sanitario del 118.

Dopo una serie di trattative l’uomo si è calmato ed è stato portato in ospedale per le cure del caso.