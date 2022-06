Notte violenta a Diano Marina: accoltellato il gestore di una spiaggia, atti vandalici in città

Al risveglio Diano Marina fa i conti con una notte piuttosto movimentata che ha visto diversi episodi sui quali ora i Carabinieri dovranno fare chiarezza.

Il più grave ha visto il ferimento del gestore di una spiaggia, colpito con alcune coltellate agli arti superiori. Pare che l'uomo sia intervenuto per riportare alla calma un gruppo di giovani presenti nei pressi dello stabilimento e che uno di loro, in risposta, abbia estratto il coltello aggredendolo. L'uomo non è in pericolo di vita anche se è stato trasportato all'ospedale per le diverse ferite riportate.

Il giovane che lo ha aggredito non è stato identificato, ma i Carabinieri sono sulle sue tracce.

Sempre nella notte pare che si siano verificati diversi atti vandalici in giro per la città. Anche su questi episodi stanno indagando i Carabinieri che si affideranno alle testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.