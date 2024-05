Taggia: nel 2020 era finita con l'auto nel greto del torrente, in Appello ottiene 17mila euro di risarcimento

Aveva perso il controllo dell’auto, finendo sul greto del torrente Argentina. Dopo quattro anni la Corte d’Appello di Genova le da ragione, invitando il comune di Taggia a transare per 17mila euro.

E’ la vicenda di una donna, oggi 84enne, che nel pomeriggio del 12 febbraio 2020, stava viaggiando con la sua auto sull’argine sinistro dell’Argentina. Forse abbagliata dal sole, è uscita di strada e l'auto si è ribaltata finendo poi la sua corsa nel terreno sottostante.

Sul posto intervennero gli agenti della Polizia Municipale che, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno coadiuvato i militi della Croce Verde Arma di Taggia e il personale del 118 nel prestare soccorso alla donna che ha riportato solo una ferita alla testa.

I fatti finirono in tribunale e, ad Imperia, i giudici avevano dato torto alla donna, M.P. di nazionalità tedesca. Il suo avvocato, Luca Fucini, ha riaperto l’istruttoria in Appello e, il tribunale genovese gli ha dato ragione, costringendo ora il comune ha rifondare i danni alla donna per 17mila euro. Secondo i giudici, infatti, nella zona doveva essere presente una protezione.