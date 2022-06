Tutto pronto per l'edizione 2022 dell'Educamp Coni tra Sanremo e Arma di Taggia

Sta per partire la quinta edizione dell’Educamp Coni 2022 che si svolgerà dal 27 giugno al 29 luglio. Il progetto, basato sul collaudato e interessante format del Coni Nazionale, vedrà la realizzazione di due progetti ‘gemellati’ per rendere ancora più varia e coinvolgente quello che continua ad essere un centro estivo sportivo-educativo-socializzante che riscuote un notevole interesse nelle fasce di età 6/12 anni. La quota di partecipazione prevista è di 130 euro settimanali comprensivi di divisa, pranzi e merende e la partecipazione a tutte le attività previste.Il nostro centro estivo è riconosciuto dalla Regione Liguria e può beneficiare del contributo FILSE che verrà seguito direttamente dagli organizzatori.

Si partirà lunedì 27 giugno con l’EducampSanremo 21022. Saranno tre le settimane di attività (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17).Sono previste tre giornate all’interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori e due all’aperto (martedì e giovedì) presso il cortile della scuola media 'Pascoli' e i confinanti giardini Nobel; 60 i posti disponibili. Gli sport proposti saranno basket, volley, ginnastica, judo, nuoto, kick boxing, arrampicata, golf, tennis tavolo, pallapugno, kung fu shaolin e baseball. Il format Coni prevede una società capofila che sarà la Nuova Lega Pallavolo Sanremo con tre partner organizzativi:Olimpia Basket, Ginnastica Riviera dei Fiori e Asd Pallapugno Sanremo. All’iniziativa hanno aderito anche Budo Judo Sanremo, La Fenice Kick Boxing Sanremo, Geco Climb, CWK arti marziali, Golf Club Sanremo, Sanremo Baseball Club, Asd Tennistavolo Regina,Piscina Mediterranee’, I Deplasticati, i Consoli del Mare, il Club Alpino Italiano e la Croce Rossa Sanremo ed altri che devono confermare le modalità di partecipazione.

“Importante ed apprezzato l’apporto dato all’iniziativa (a titolo gratuito) dall’amministrazione Comunale di Sanremo che ha reso disponibili le palestre del Mercato dei Fiori ed i giardini di Villa Nobel, il consiglio d’istituto del comprensivo Sanremo-Levante per la disponibilità del cortile, palestra e bagni, di Amaie Energia che ha concesso l’utilizzo dei locali del bar per ospitare i ragazzi durante l’accoglienza, i pranzi e le merende e lo CSEN Imperia per la consulenza legale ed assicurativa - dichiarano gli organizzatori - sicuramente questa proposta risulta interessante sotto tanti aspetti e potrà beneficiare di uno staff di educatori e tecnici preparati ed esperti”.

I pranzi verranno preparati al momento in collaborazione con lo chef Luca Muratore che svilupperà il menù predisposto/consigliato dal Coni che oltre ad essere l’Ente che propone il Format, ha curato la formazione e le linee guida da seguire durante la durata del Camp.

Lunedi 4 luglio partirà l'iniziativa ‘gemella’ , l’Educamp Taggia&ValleArgentina che terminerà il 29 luglio. Alcuni sport saranno quelli proposti nella versione ‘sanremese’, ma con tecnici ed educatori differenti, ed altre discipline quali ciclismo, tennis, vela ed altro diversificheranno l’offerta che vuole essere, nell’insieme, inclusiva, socializzante, gratificante ed avvicinare i giovani al maggior numero possibile di discipline sportive.

Per ulteriori info scrivere a educampsanremo@gmail.com

Whatsapp 366 4125027