Sanremo: disagi per gli abbonati al posteggio della nuova stazione, Comune autorizza sosta nelle zone B del centro

Novità per tutti gli automobilisti che hanno un abbonamento per il parcheggio dalla nuova stazione ferroviaria di Sanremo. Il Comune per far fronte alla situazione di disagio causato dai lavori interni al posteggio, per l’adeguamento degli impianti strutturali, ha autorizzato la soste in numerose nuove zone B in tutto il Comune.



L’ufficio viabilità ha autorizzato la sosta per gli abbonati anche in: via Anselmi, piazza Cesare Battisti, via Fiume, via N.S. della Mercede, via Pallavicino, via P. Agosti, via N.Bixio da intersezione con corso Mombello a fine via (zampillo), piazza Eroi Sanremesi, corso Imperatrice, corso Orazio Raimondo, via Ruffini, corso N. Sauro. A questo si aggiungono anche le zone di via Verdi e via Nino Bixio fino a intersezione corso Mombello, per due ore e in corso Garibaldi per 1 ora.



“Dunque, i veicoli registrati muniti di abbonamento della struttura nuova stazione ferroviaria, così come quelli della Polizia di Stato, sono autorizzati a sostare, oltre in via Anselmi, anche in queste zone, esponendo il badge in modo visibile sul cruscotto del veicolo al fine di consentire le operazioni di controllo e verifica” - spiegano dal Comune di Sanremo.