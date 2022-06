Imperia: Massimo Giuffra confermato presidente provinciale per ABICONF (Confcommercio)

Massimo Giuffra, già membro di Giunta del Sindacato Nazionale, è stato confermato Presidente provinciale ABICONF, l’Associazione degli Amministratori beni immobili della Confcommercio della Provincia di Imperia. Oltre a lui riconfermati anche i consiglieri Antonio Contestabile, anch'esso membro di Giunta del Sindacato Nazionale, Fausto Ciccione e Maria Stefania Bagnasco.

Sottolinea il Presidente Giuffra ha dichiarato: “Nonostante il sindacato sia di recente costituzione, è riuscito in breve tempo a diventare punto di riferimento per tutti gli associati, creando dei veri e propri tavoli di confronto, all'interno dei quali si sono discusse problematiche e trovate soluzioni comuni. ABICONF è stato inoltre al fianco dei propri associati, per permettere loro di adempiere alla normativa che prevede l'obbligo di effettuare annualmente un corso di aggiornamento e ha, al tempo stesso, formato nuove figure, organizzando un corso base per l'avvio della professione”.

“L'obiettivo futuro è quello di continuare con questo passo ed essere sempre al fianco degli associati, cercando di incrementarne sempre di più la platea” - conclude Giuffra.