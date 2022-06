Perinaldo avrà la sua scuola estiva: martedì prossimo riunione in Comune ma il Sindaco è pronto a intervenire

Potrebbe avviarsi a una soluzione l’organizzazione della ‘Scuola Estiva’ per i bambini di Perinaldo. Nei giorni scorsi abbiamo trattato l’argomento, dopo un incontro avuto dai genitori con una associazione di Vallecrosia.

Una soluzione molto difficile da attuare, anche in funzione dei trasferimenti con un pulmino tra il piccolo centro dell’entroterra e la costa. I genitori avevano chiesto la realizzazione di una scuola estiva nel mese di maggio ma, senza una Amministrazione tutto sembrava difficile.

Oggi, invece, è arrivata una buona notizia ai genitori che devono far conto con il lavoro e con il controllo dei figli. Sembra infatti che, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo Sindaco Guglielmi, la situazione si sia già sbloccata. Nelle diverse chat del paese, infatti, è già circolata la convocazione per una riunione in Comune con il Sindaco e il responsabile della scuola estiva.

Si svolgerà martedì prossimo ma, secondo quanto già anticipato dal neo primo cittadino, se si arriverà ad almeno una decina di partecipanti, la scuola estiva ci sarà e si svolgerà in paese, senza la necessità di dover spostare i bimbi a Vallecrosia. L’Amministrazione comunale ha già chiesto di compilare i moduli di partecipazione, in modo da poter già organizzare la scuola estiva.

Nel corso della riunione di martedì prossimo verranno spiegate le modalità della scuola con orari, costi e luoghi. Dal Comune hanno già confermato che è previsto un contributo che darà una mano ai genitori.