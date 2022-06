Imperia: domenica prossima a Oneglia la gara di pesca dei 'Pierini', il ritrovo alle 8

Domenica prossima torna la gara di pesca dei 'Pierini' a Oneglia, una grande festa dedicata ai più piccini. La gara è riservata ai bambini e bambine fino a 12/13 anni.

L'iscrizione è gratuita e per chi non ha l'attrezzatura di pesca potrà usufruire di quella fornita dall'organizzazione e durante la gara verrà distribuita la merenda. Il pesce pescato verrà mantenuto vivo e liberato. Sono previsti premi per tutti i partecipanti.

Dalle 8 alle 8,30 il ritrovo alla sede Asno, alla radice del molo Lungo di Oneglia, per le iscrizioni. Alle 8,30 l'inizio della gara, alle 10 la distribuzione della merenda e, alle 11 la fine della gara con la pesatura e le premiazioni.