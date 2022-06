Cos'è e Come funziona Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance è nota per essere una suite di prodotti nell'ambito della finanza decentralizzata (DeFI) che cerca di agevolare l’accesso alle strategie di yield farming e di liquidity mining. Consente infatti ai suoi utenti la riscossione dei crediti, la generazione di rendimenti e l'assicurazione sulla blockchain di Ethereum.

Il protocollo è mantenuto da diversi sviluppatori indipendenti ed è gestito dai proprietari di yfi crypto. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cos’è Yearn Finance e come funziona!

Cos’è Yearn Finance?

Come anticipato, Yearn Finance è un protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) con l'obiettivo di rendere più facile per gli utenti ottenere i massimi rendimenti possibili con i loro cripto asset. Il progetto distribuisce automaticamente gli asset degli utenti all'interno e all'esterno di vari pool di liquidità per trovare ed inserire le opportunità di investimento più redditizie.

YFI è il token ERC-20 nativo di Yearn Finance creato da Andre Cronje (comunemente noto come “padrino” della DeFi) e dal suo team di sviluppatori. Ad oggi, YFI è tra i maggiori token DeFi sul mercato delle criptovalute, con una capitalizzazione di mercato che ha superato il miliardo di dollari a pochi mesi dal lancio.

Come funziona Yearn Finance?

Yearn.Finance è una piattaforma di servizi DeFi in continua crescita che funge da portale per il più ampio ecosistema di finanza decentralizzata. La caratteristica principale di Yearn Finance è la capacità di eseguire automaticamente gli asset degli utenti nel luogo più redditizio disponibile nell'ecosistema DeFi attraverso pool di liquidità chiamati Yearn Vault.

I beni depositati in un Yearn Vault vengono sommati e assegnati alla yield farming più redditizia disponibile. Il rendimento di questo investimento viene ridistribuito negli yToken che gli utenti ricevono quando eseguono il loro deposito iniziale.

I servizi di Yearn Finance hanno un prezzo e queste commissioni vengono poi rimborsate sotto forma di dividendi ai detentori di token YFI. In questo ecosistema, YFI è semplicemente un token di governance, il che significa che dà ai suoi possessori il diritto di votare sulle decisioni che riguardano Yearn Finance in cambio del loro sostegno diretto al progetto.

Pro e Contro di Yearn Finance (YFI)

Vediamo ora quali sono i principali pro e contro del progetto:

Pro di Yearn Finance

- Progetto con un grande potenziale: Yearn Finance vanta un prodotto innovativo, una comunità attiva ed uno sviluppatore affidabile;

- Il token con la crescita più rapida sul mercato: la criptovaluta YFI in passato ha superato addirittura il prezzo del Bitcoin nonostante sia meno conosciuta;

- Supporta la democratizzazione dello spazio crittografico: grazie al successo di YFI, un numero crescente di token di governance è ora completamente gestito dalle rispettive comunità crittografiche. Questo potrebbe contribuire ad avvicinare il mondo delle criptovalute all'utente medio.

Contro di Yearn Finance

- Progetto in sviluppo: YFI è un esperimento ed il suo sviluppo è ancora in corso. I potenziali acquirenti non hanno alcuna garanzia di un risultato finale di successo;

- Imprevedibile: Il valore della crypto YFI dipende esclusivamente dalla comunità che si è sviluppata intorno a Yearn Finance;

- Pubblico e open-source: Senza un vantaggio tecnologico esclusivo rispetto alla concorrenza, Yearn Finance potrebbe perdere il favore della sua community a vantaggio di un trend più recente.