Taggia: c'è la nomina degli eletti, via al secondo mandato del sindaco Mario Conio (foto e video)

Come preannunciato per la maggioranza entrano in consiglio comunale: Espedito Longobardi con 1.238 voti, Chiara Cerri con 1.029 voti, Laura Cane con 772 voti, Barbara Dumarte con 547 voti, Daniele Festa con 389 voti, Maurizio Negroni con 344 voti, Manuel Fichera con 342 voti, Giancarlo Ceresola con 332 voti, Lucio Cava con 317 voti, Fortunato Battaglia con 285 voti, Ernesta Pizzolla con 223 voti. Quindi rimane escluso un unico amministratore del primo mandato di Conio, Raffaello Bastiani, ex consigliere comunale in quota Fratelli d'Italia che raccoglie 192 preferenze. Situazione analoga per Alessia Giulianetti, che è la prima dei non eletti, con 208 preferenze.