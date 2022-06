Bordighera: approvato il progetto per il restauro della facciata Ovest di Villa Felomena, costerà 45mila euro

La Giunta comunale di Bordighera ha approvato il progetto per il restauro ed il ripristino della facciata ovest di Villa Felomena, necessario a seguito dei lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di via Napoli ed in particolare della demolizione dell’edificio preesistente.

L’intervento, che è stato autorizzato dalla Soprintendenza, inizierà a breve; l’obiettivo è la conclusione delle opere prima dell’inizio del prossimo anno scolastico 2022/2023.

“Il cantiere della nuovo plesso volge al termine - commenta il Sindaco Ingenito - abbiamo quindi voluto garantire ai bimbi che a settembre inizieranno a frequentare in via Napoli il miglior contesto ambientale, senza i rumori e i disagi che si sarebbero verificati nel caso in cui si fosse ritardato l’imprescindibile restauro della facciata di Villa Felomena”.

L’intervento, per un quadro economico pari a 45.000 euro, è interamente finanziato dal bilancio comunale.