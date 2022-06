Sanremo: Benza ha festeggiato i 90 anni di attività, ieri cena e premiazioni al Golf degli Ulivi (Foto)

Grande festa, ieri al Golf Club degli Ulivi, per i primi 90 anni di Benza, un traguardo importante per l'azienda, che rappresenta un nome di primo piano in provincia di Imperia nel mondo della distribuzione di prodotti per l'irrigazione, il giardinaggio, il bricolage, l'agricoltura e l'arredamento da esterno, le piscine ma anche materiali per la sicurezza sul lavoro.

Per festeggiare l'anniversario, Benza ha rinnovato tutta l'area uffici e show room e ha organizzato la 2a edizione del Benza Cup ed una cena al Circolo Golf degli Ulivi Sanremo con i clienti più affezionati. Tra gli ospiti anche volti noti del motorismo nazionale e internazionale.

Sono stati premiati: Jarno Trulli, ex pilota di Formula 1 e ora produttore di vini e Marco Rossi, tre volte campione del mondo Enduro. La serata è stata presentata da Claudia Peroni, volto noto di Mediaset mentre, nel pomeriggio alla gara di golf c’era anche l’ex giocatore del Milan, Marco Simone.

Il legame di Benza con il territorio è molto forte, con il suo patrimonio di cultura e tradizioni, da sempre fonte di ispirazione per lo staff. L'azienda è stata un precursore nella distribuzione di prodotti di giardinaggio e per l’arredamento da esterno accessibili ad un mercato sempre più ampio, fino a proporre come dicevamo prima, prodotti sempre più tecnici e all'avanguardia come il prato sintetico e le piscine. In questi 90 anni la ‘mission’ è stata quella rinnovare la gamma prodotti verso un gusto più design-oriented, anche grazie all'avvio di collaborazioni con designer esterni e attrattivo per il mercato locale e la Costa Azzurra.

Benza oggi rinnova la sua offerta con uno showroom rinnovato nel concept e nel layout espositivo per facilitare la scelta e rendere più gradevole al cliente l’acquisto. In particolare l'esposizione pone l'accento su prodotti professionali dedicati al settore garden, che annovera decespugliatori, tagliasiepi, motoseghe e soffiatori ma anche agli articoli di produzione propria come tappeti erbosi sintetici e naturali, concimi sia solidi che liquidi e terriccio. Ma non è tutto! L'area espositiva è dedicata anche all'arredamento da esterno ed a prodotti dedicati all'antinfortunistica e dispositivi di protezione individuale a marchio U-Power, studiati per ogni tipo di professione.

La filosofia e l’orientamento dell’azienda mirano alla soddisfazione del cliente a 360°: ampio assortimento e forte competitività dei prezzi per garantire un servizio di alta qualità e dare le risposte più soddisfacenti del settore. Il frutto di questo lavoro è visibile nella ristrutturazione che l'azienda ha operato per festeggiare i suoi 90 anni di attività.

Benza è a Sanremo in via Pascoli, 163. Per ogni ulteriore informazione si può chiamare il 0184 575246 o visitate www.benzasrl.it e www.benzashop.it.