Sanremo: stamattina in rada si è fermata la 'Club Med 2', nuova nave da crociera nella città dei fiori (Foto)

E’ rimasta in rada per tutta la mattinata di fronte a Sanremo, anche se non si sa quanti turisti siano scesi. Si tratta del veliero ‘Club Med 2’, una nave da crociera costruita nel 1992, lunga 182 metri e larga 20.

Un’imbarcazione da crociera che durante la stagione estiva naviga tra le coste del Mediterraneo facendo scalo nei più bei porti di Spagna, Francia, Italia, Grecia e Croazia. A bordo la ‘Club Med 2’ può ospitare 390 viaggiatori 210 uomini di equipaggio. Il veliero è poi ripartito per le sue prossime mete.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)