Election Day in quattro comuni della provincia di Imperia: seggi aperti dalle 7 alle 23

Oggi è l'Election Day in quattro comuni della provincia di Imperia. C'è grande interesse per il risultato di Taggia, il quarto comune della riviera dei fiori che torna al voto dopo 5 anni. Ci sono anche altri tre comuni interessati dal voto tutti nell'entroterra: Perinaldo, Bajardo e Pornassio. Urne aperte dalle 7 alle 23 in questi Comuni per le elezioni amministrative. Il risultato si saprà solo domani, dalle 15 prenderà il via lo spoglio delle schede.



Queste le liste in competizione:



PERINALDO



Insieme per Perinaldo - Francesco Guglielmi candidato sindaco - Con lui si presenteranno: Alberto Passerone, Alessandra Ragalzi Emanuele Paoletti, Orsola Baronchelli, Selena Biancheri, Marco Lajolo, Maurizio Casonato e Marco Mauro.



Perinaldo 2.0 - Mauro Agosta candidato sindaco - con lui si presenteranno: Andrea Gramagna, Dinuccio Molinari, Serena Balbis, Giuseppe Luppino, Loris Fogliarini, Stefano Bottero e Roberto Amisano. Perinaldo, al momento, è condotto dal Commissario straordinario Rosa Abussi.



BAJARDO



Bajardo nel cuore - Remo Moraglia candidato sindaco - con lui si presenteranno: Luca Bassignana, Anna Maria Bussone, Valeria Ferrari Acciajoli, Riccardo Gasciarino, Roberto Giordano, Francesco Laura, Daniela Marini, Fiamma Concetta Rubino, Nicoletta Tripepi e Fabrizio Zappettini.



Insieme per Bajardo - Tito Aurigo candidato sindaco - con lui si presenteranno: Daniele Conio, Emilia Fascina, Denise Gaminera, Oliver Kamen, Vincenzo La Porta, Maria Moriano, Angelo Palma, Costantino Parodi, Eliza Sajdak e Cinzia Siccardi.



PORNASSIO



Pornassio Domani - Vittorio Adolfo candidato sindaco - con lui si presenteranno: Marina e Sabrina Bertora, Marco Cacciò, Cristina Castella, Antonello Destefani, Marco Ghirardelli, Domenico Lavagna, Gaetano Riccardi, Paola Rovella e Fabio Siccardi.



TAGGIA



Progetto Comune - Marco Ardoino candidato sindaco - con lui si presenteranno: Jacopo Siffredi, Fulvia Alberti, Laura Allegretti, Claudia Faustini, Patrizia Mariano, Agnese Mazza, Maria Sepe, Paolo Germano, Giuseppe Ghersi, Claudio Lanteri, Carlo Olivari, Alberto Pin, Vincenzo Pisano e Giovanni Battista Taggiasco.



Progettiamo il futuro - Gabriele Cascino candidato sindaco - con lui si presenteranno: Francesca Arnaldi, Franco Baccini, Francesco Bui, Davide Caldani, Martina Carratta, Marco De Carolis, Mirko Detto, Giuseppe Federico, Domenico Garofalo, Giorgio Leone, Michael Longobardi, Stefania Manitto, Michela Poretti, Maria Cristina Principato, Stefania Todarello e Monica Trucco.



Insieme - Mario Conio candidato sindaco - con lui si presenteranno: Elisa Anfossi, Raffaello Bastiani, Fortunato Battaglia, Laura Cane, Lucio Cava, Giancarlo Ceresola, Chiara Cerri, Barbara Dumarte, Daniele Festa, Manuel Fichera, Alessia Giulianetti, Espedito Longobardi, Maurizio Negroni, Paola Oggero, Silvia Petrucci ed Ernesta Pizzolla.



L'Alternativa - Giuseppe Lo Iacono candidato sindaco - con lui si presenteranno: Sharol Pinna, Riccardo e Luigi Salvaneschi, Riccardo Lo Iacono, Francesca Giudici, Francesca Furfaro, William Chindamo, Mattia Filippi, Caterina Furegato, Sara Fortunato, Monica Amoretti, Simona Garibaldi, Domenica Foti, Antonio Rizzo, Fernando Laezza e Luca Dominici.



(Sotto i programmi di tutte le liste)