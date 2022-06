Ventimiglia: inaugurata questa mattina la nuova sede FIDAS in via Brigate Partigiane (foto)

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede della FIDAS a Ventimiglia, in via Brigate Partigiane, 2. All’evento erano presenti l’assessore regionale all’Urbanistica ed Edilizia sociale Marco Scajola, il Presidente regionale della Fidas Claudio Petrucci, il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia Monsignor Antonio Suetta, il sindaco Gaetano Scullino con gli assessori comunali Tiziana Panetta e Cristina d’Andrea, l’Amministratore Unico di ARTE Imperia Antonio Parolini, le autorità militari cittadine, tanti volontari e donatori dell’associazione.

“Un risultato importante ottenuto grazie al lavoro sinergico tra Regione Liguria, FIDAS, Comune di Ventimiglia e ARTE Imperia. La FIDAS è una realtà che svolge un ruolo importante, necessitava di una sede più ampia, visto il numero crescente di donatori e siamo intervenuti affinché questo fosse possibile” commenta l’assessore regionale Marco Scajola, che prosegue: ”Le associazioni rappresentano una grande risorsa per il territorio. La nostra amministrazione è vicina e di supporto alle tante realtà che quotidianamente operano per il bene comune.” Conclude l’Amministratore Unico d ARTE Imperia Antonio Parolini: "Per ARTE Imperia è un momento particolarmente importante, perché questi presidi nei nostri condomini sono un aiuto per tenere in ordine gli immobili”.