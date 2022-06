Sanremo: piazzale Carlo Dapporto off-limits per riprese film, alcune considerazioni di un lettore

“Oggi ho potuto notare come le capacità organizzative di Sanremo siano veramente arrivate al lumicino... sabato estivo, quindi, forte affluenza di turisti gravata da: mercato del sabato e Giraglia… una bella occasione per tenere chiuso il più grande parcheggio di Sanremo per delle ‘riprese cinematografiche’!? Neanche peraltro iniziate e che lo terranno impegnato per quasi una settimana, con buona pace delle attività balneari presenti in zona, risultato? Zona portuale e centro paralizzati da poveri turisti e avventori del mercato letteralmente ‘condannati’, come in un girone Dantesco, a cercare un improbabile posto auto. Ovviamente ringrazio personalmente Palazzo Bellevue per le scelte, essendomi trovato anche io nella stessa situazione di disagio dei forestieri. Auspico inoltre che la resa in solido dell'affitto dell'area sia perlomeno superiore a quella dei parcheggi a pagamento, visto il disagio anche per i residenti.



La prossima volta che si dovesse decidere per una simile sovrapposizione di eventi io suggerirei di fare come a Monaco per il Gran Premio chiudendo completamente la città… vorrei anche fare presente l'assoluta mancanza di polizia urbana in centro, forse troppo impegnati nel controllo dell'area del mercato, spero, a meno che non sia stato il ‘timore’ di dover dare spiegazioni o, peggio, di ricevere improperi. Grazie! Grazie! Grazie!



Pietro C.”.