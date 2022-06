Elezioni Taggia: l'appello al voto di Gabriele Cascino (Progettiamo il futuro) "Esprimete un'opinione, se qualcosa non va provate a cambiare con noi" (Video)

"Se aprendo la porta di casa trovate qualcosa che non va, provate a cambiare, votate per noi"

Questo l'appello al voto lanciato da Gabriele Cascino, candidato sindaco per la lista Progettiamo il futuro, alle elezioni di Taggia. A poche ore dal silenzio elettorale e dalla apertura delle votazioni, l'esponente della lista civica sostenuta dal Partito Democratico, ha voluto invitare i cittadini a votare per lui e i candidati della sua lista: Francesca Arnaldi, Franco Baccini, Francesco Bui, Davide Caldani, Martina Carratta, Marco De Carolis, Mirko Detto, Giuseppe Federico, Domenico Garofalo, Giorgio Leone, Michael Longobardi, Stefani Manitto, Michela Poretti, Maria Cristina Principato, Stefano Todarello e Monica Trucco.





"Vogliamo un'amministrazione comunale che ascolti le persone, e li renda protagonisti delle scelte, a prescindere dal colore politico. Troppi talenti e intelligenze sono stati soffocati, troppe le occasioni perse. Il governo della città deve essere una paziente opera di ascolto e di confronto, soprattutto grazie alla laboriosità delle sue persone e al dinamismo delle sue imprese, ovunque riconosciuti. Vogliamo una vera Città delle persone. Al Comune di Taggia serve una proposta civica seria, forte e credibile, come la lista Progettiamo Il Futuro con Gabriele Cascino Sindaco, fatta d'impegno concreto sui problemi e non basata su slogan e promesse aleatorie, alcune davvero fantasiose o roboanti - afferma il candidato sindaco - La competenza, la moderazione e l’ascolto sono le virtù che consentono di risolvere i problemi quotidiani. Virtù che ho sempre cercato di perseguire con grande umiltà ed impegno e che ho trovato nei miei candidati ed in tanti elettori". "Ci sono temi importanti, come quello della riqualificazione urbana, del rilancio del turismo, della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, l'assistenza agli anziani ed a tutte le persone bisognose, su cui è oltremodo necessario intervenire con chiarezza e determinazione o come quello, improcrastinabile ed urgente, della sicurezza, della marginalità o del degrado che non possono essere liquidati come ineluttabili conseguenze della stagionalità turistica e quindi sottovalutati. - aggiunge - Sicurezza è anche poter esercitare diritti spesso negati, come quello alla salute, al lavoro, ad un ambiente sano, alla vivibilità nelle periferie, al decoro della città, ai diritti di famiglie, anziani, persone in difficoltà e bambini, che anche nella nostra comunità, soprattutto dopo l’emergenza Covid, hanno bisogno di sostegno e assistenza". "C’è una città, bella e dinamica, appassionata ed orgogliosa da governare, con rispetto e devozione. Per questo faccio appello, ai cittadini di qualunque convinzione politica, a tutte le forze politiche, alle forze economiche, imprenditoriali, commerciali, sindacali, ai movimenti culturali, alle associazioni. Un appello soprattutto ai nostri giovani e per i nostri giovani. Domenica dobbiamo andare a votare, per darci una amministrazione capace, competente che ci governi e che sappia progettare il nostro futuro e di questa città".