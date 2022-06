Sanremo: domani al via la stagione dei 'Brilliant Tina Linetti's', uno dei gruppi matuziani più longevi

Inizia ufficialmente domani la stagione dei ‘The Brilliant Tina Linetti's’, uno dei gruppi più longevi del panorama musicale sanremese. Un'estate che si preannuncia ricca di soddisfazioni, infatti la band è stata scelta per aprire il concerto di Alex Britti, nome che non ha bisogno di presentazioni, nell'ambito di Uno Jazz&Blues.

Quest’anno il gruppo ritorna con un nuovo rinnovato spettacolo, della durata di oltre tre ore, che vira decisamente verso un repertorio per la quasi totalità in italiano, uno spettacolo diviso in due parti, la prima dedicata ad i grandi interpreti della canzone italiana, Modugno, Mina, Celentano Buscaglione ed altri ed una seconda parte dedicata interamente ad i classici della canzone italiana, il tutto rivisitato in chiave swing e lindy-hop dal Maestro Zanellato. Uno spettacolo che farà fare al pubblico un bel balzo all’indietro nel tempo, in quei mitici anni ’50 e ’60, coinvolgendolo in quello che può essere definito un “Souvenir d’Italy”, uno spettacolo esplosivo che difficilmente lascerà il pubblico incollato alle sedie.