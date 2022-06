Perinaldo: i genitori chiedono una 'scuola estiva' ma la decisione dovrà essere presa dal nuovo Sindaco

Perinaldo chiede una scuola estiva per 12 bambini, ma ora la ‘palla’ passa al futuro Sindaco che verrà scelto, domenica prossima tra Francesco Guglielmi e Mauro Agosta, candidati alle elezioni Amministrative.

Da marzo, in una riunione alla quale erano presenti il commissario, il segretario comunale, e la dipendente del comune, i genitori dei bimbi avevano chiesto un camp estivo, utile per la formazione dei bambini e per consentire ai genitori di poter lavorare regolarmente. Una scuola durante la bella stagione, che nel piccolo centro dell’entroterra non c’è mai stata ma che servirebbe a tutti.

Nel mese di maggio i genitori hanno chiesto al Comune che, al momento è retto da un Commissario e, dopo alcuni contatti, si è arrivati a un contatto con la associazione ‘NonSoloSport’ di Vallecrosia, che si è detta disponibile ad accogliere i bimbi di Perinaldo ma, ovviamente, nella città costiera, dove i piccoli dovrebbero essere trasportati in pullman.

Sono previsti anche alcuni contributi, disponibili da parte della Filse della Regione Liguria, in modo da rimborsare gran parte della retta, anche se a questa si aggiungerebbe il costo del trasporto. Potrebbe esserci un contributo del Comune, ma tutto dipende chiaramente dal futuro Sindaco che, sul tavolo, si troverebbe da subito una questione da risolvere.

I genitori chiedono che la scuola estiva possa svolgersi tra il 13 giugno e il 2 settembre. La lettera di richiesta è stata inviata il 15 maggio scorso, firmata da molti genitori del paese ma, dopo alcuni ‘tira e molla’, si è arrivati all’incontro di ieri con l’associazione vallecrosina anche se, secondo i presenti, tutto dovrà essere rinviato alle decisioni del nuovo Sindaco.