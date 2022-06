Consegnata alla studentessa Federica Fendoni la borsa di studio “Young Women in Pubblic Affairs” dello Zonta Club Sanremo

È stata consegnata la borsa di studio “Young Women in Pubblic Affairs” elargita da Zonta Club Sanremo a una giovane tra i 16 e i 19 anni che si sia distinta per una pubblicazione rigorosamente in lingua inglese riguardo attività sociali nel nostro territorio. A ottenere l’assegno è stata Federica Fendoni della 5ªC del liceo Economico Sociale sede di Sanremo dell'I.I.S. Amoretti e Artistico di Imperia.

A presentare la studentessa è stata l’insegnante di Scienze Motorie Paola Ruffo alla presenza della dirigente scolastica Beatrice Pramaggiore e del fiduciario del plesso di Sanremo professor Mario Scavello. A consegnare la borsa di studio Anna Morgano, responsabile della Scolarship Area03 Distretto 30 di Zonta International, la futura vice area director Orietta Ferrari, la responsabile sanremese delle borse di studio Micaela Porcellana e la segretaria di club Cristina Fava Dionisotti.