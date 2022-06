Bordighera: celebrazione di Sant'Antonio, lunedì sera modifiche alla viabilità

A Bordighera, lunedì 13 giugno, dalle 19 alle 23, scatteranno alcune modifiche alla viabilità per la celebrazione di Sant'Antonio. E' stata emanata una ordinanza temporanea che dispone: l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Roseto, via Villafranca ed in via G. Rossi (intersezione via Vittorio Emanuele II – intersezione via Villafranca) e l’istituzione di senso unico alternato regolamentato da agenti di Polizia Locale e la chiusura la transito ogniqualvolta sarà necessario.​