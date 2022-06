Referendum sulla Giustizia di domenica prossima: la parola ai sindaci dei principali centri della provincia

Domenica 12 giugno si vota per cinque referendum sulla Giustizia e, in 4 comuni della provincia di Imperia, (Taggia, Perinaldo, Bajardo e Pornassio), anche per il sindaco e il rinnovo dei consigli comunali. Abbiamo chiesto ai primi cittadini dei principali comuni del nostro territorio qual è la loro posizione sui questi 5 quesiti referendari.

Alberto Biancheri, (Sanremo): “Penso che i quesiti referendari non stiano trovando un grande interesse nell’opinione pubblica sia perché afferiscono a una tematica molto tecnica, sia perché propongono soluzioni non prive di molte controindicazioni. In questo senso il mancato raggiungimento del quorum potrebbe rappresentare una risposta a queste problematiche. Non mi sento di dare indicazioni di voto. Mi limito a rappresentare a livello personale la mia contrarietà al quesito legato alla legge Severino, si potrebbe anche rivedere in alcune sue parti ma non abrogare. Credo che l'automatismo debba rimanere con chi si macchia di reati gravi contro lo Stato. Per quanto riguarda invece la misura cautelare, penso che si sarebbe anche potuti essere d'accordo in linea di principio se i casi specifici fossero stati individuati e specificati meglio, perché ci sono reati non violenti che sono ugualmente molto gravi”.

Cristiano Za Garibaldi (Diano Marina): “Andrò certamente a votare perché ritengo il voto la massima espressione della democrazia, sia per le elezioni che per il referendum, pur essendo quelli italiani solo abrogativi e non propositivi come in Svizzera. A parte questo ritendo che ci sia bisogno di un cambiamento. Temo, però, che non si raggiunga il quorum. E qui si apre il vero problema del distacco dei cittadini dalla politica. Ritengo che in questo caso specifico la responsabilità sia da attribuire ai leader politici nazionali che si sono spesi poco per spingere i cittadini ad andare a votare e non possiamo farlo certamente noi, piccoli amministratori”. Vittorio Ingenito (Bordighera): “Auguro che ci sia una buona partecipazione e l'invito che posso fare è quello di recarsi alle urne ed esprimere il proprio voto”. Alessandro Alessandri (Pieve di Teco): “Voterò si a tutti i quesiti perché ritengo che ci sia bisogno di un cambiamento e di dare una scossa al mondo della Giustizia. Il referendum è un istituto di democrazia diretta vero. Spero che si raggiunga il quorum, ma che comunque, vada tanta gente alle urne per dare un segnale al Parlamento”.