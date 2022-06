Ventimiglia: domani sera al Teatro Comunale lo spettacolo 'Il vecchio e il mare' di Ernst Hemingway

Teatro Pubblico Ligure è ospite domani della rassegna “Ventimiglia a Teatro”, con lo spettacolo “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway interpretato da Roberto Alinghieri.

La musica di Dimitri Tiomkin, premio Oscar nel 1959, è eseguita dal vivo dall’Ensemble Hemingway. Il gruppo è composto da Giuseppe Bruno (pianoforte e direzione), Kou Kou Ge (flauto), Valentina Renesto (sax alto, voce), Francesca Simonelli (sax tenore e sax baritono), Valerio Giannarelli (violino), Danilo Grandi (contrabbasso).

Lo spettacolo va in scena alle 21 al Teatro Comunale in via Aprosio.