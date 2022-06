Sanremo: i bimbi dell’IC Sanremo Centro Levante colorano la Pigna di musica e arte (Foto)

Mattinata di arte e musica per i carruggi del centro storico di Sanremo. I bimbi della secondaria di primo grado, delle quarte della primaria via Volta e della scuola dell’infanzia Santa Marta hanno portato nella Pigna il loro percorso itinerante composto da diverse postazioni tra eventi musicali, recitazione, declamazione di testi/poesie ed esposizioni dei lavori realizzati inerenti al quartiere e alla sua storia.

Gli studenti e le studentesse durante l’anno scolastico hanno approfondito la conoscenza del territorio in cui vivono valorizzando gli aspetti storico-sociali e culturali.

La scuola, quindi, vissuta come centro culturale di primo livello del territorio, per promuovere l’apprendimento, la pratica, la creazione, la conoscenza storico-critica e la fruizione consapevole dei linguaggi artistici quali requisiti fondamentali e irrinunciabili del curricolo, anche in riferimento allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e di cittadinanza europea, all’inclusività e alla valorizzazione delle differenze individuali, considerando anche l’apporto di approcci formativi ‘non formali’ e ‘informali’.



La scuola anche come luogo per valorizzare il patrimonio culturale materiale, immateriale, digitale nonché ambientale nelle sue diverse dimensioni, facilitandone la conoscenza, la comprensione e la partecipazione da parte di tutti, garantendo il pluralismo linguistico e l’attenzione alle minoranze e alle tradizioni popolari locali. Promuovere alla diffusione di esperienze volte ad educare a nuovi linguaggi, al piacere del bello e al sentire estetico, alla connessione insolita dei dati sensoriali, ai processi cognitivo-emotivi sinestetici e metaforici, all’esplorazione dei materiali, all’espressione di pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività attraverso la voce, il gesto, il segno e il simbolo, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione, l’attività grafico-pittorica e plastica, l’osservazione di luoghi e di opere per sviluppare le potenzialità emotive, cognitive, linguistiche, motorie, relazionali e sociali del bambino.



Tanti i passanti, i residenti e i genitori che si sono fermati per assistere alle esibizioni e hanno poi accompagnato i piccoli per le meravigliose strade del centro storico.

Oltre alle insegnanti e alla dirigente Amalia Catena Fresta hanno presenziato alla mattinata anche l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea e Chicca Dedali in rappresentanza dell’associazione ‘Pigna non amour’.

“Il progetto nasce come valorizzazione del territorio e in ricordo delle tradizioni storiche di Sanremo - ha dichiarato al termine della manifestazione la dirigente Amalia Catena Fresta - è stato possibile realizzarlo grazie alle competenze di tutti i docenti che si sono spesi durante l’anno scolastico per far sì che risultasse così coinvolgente per tutti gli studenti. Nella Pigna si respira la storia di Sanremo. Grazie agli insegnanti, ai genitori che questa mattina sono venuti per vederci, al Comune che ci ha permesso di poter utilizzare luoghi e monumenti storici, all’associazione Pigna mon Amor che ha collaborato con l’istituto comprensivo Sanremo Centro Levante per far sì che tutto ciò potesse essere realizzato. Vogliamo rivolgere infine un pensiero al liceo ‘Cassini’ per la perdita del dirigente scolastico Claudio Valleggi a cui tutti noi rivolgiamo un caloroso saluto, lo porteremo sempre nel nostro cuore”.