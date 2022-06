Pontedassio: crisi idrica e scarseggia l'acqua potabile, il Sindaco "Non sarà garantita la fornitura nei prossimi mesi"

“Visto il lungo periodo di siccità, le sorgenti presenti sul nostro territorio forniscono sempre meno acqua. Al contempo Rivieracqua ha già comunicato che per gli stessi motivi non garantirà una fornitura di acqua regolare e adeguata per i prossimi mesi”.

Sono le parole di Ilvo Calzia, Sindaco di Pontedassio, sulla situazione idrica del piccolo centro imperiese. “In aggiunta - prosegue - le pompe che normalmente funzionano a regime ridotto, ora a causa della penuria d’acqua dovranno essere in funzione h24 e ciò può comportare improvvisi blocchi per il sovraccarico. Per poter mantenere nelle vasche una piccola autonomia, dobbiamo fin da ora evitare qualsiasi spreco d’acqua, dobbiamo evitare qualsiasi utilizzo di acqua potabile per innaffiare orti e giardini, lavare automobili e riempire piscine”.

Nei prossimi giorni verrà emessa apposita ordinanza per responsabilizzare tutti ed evitare spiacevoli sanzioni ai trasgressori. “Visto che siamo agli inizi di giugno e l’estate non è ancora cominciata – termina il Sindaco - e non sono previste piogge nel periodo estivo, è necessario che tutti assumiamo un comportamento responsabile per evitare dapprima la chiusura temporanea dell’erogazione dell’acqua durante la giornata e poi il ricorso alle autobotti sulle piazze dei nostri paesi”.