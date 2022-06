Diano Marina: abusi edilizi e costruzioni senza autorizzazione al Padel di via Cà Rossa, intervento della Municipale

Abusi edilizi e, addirittura, costruzioni eseguite senza nessuna autorizzazione. Sono queste le risultanze dei controlli fatti dagli agenti della Polizia Municipale, ai campi da paddle di via Cà Rossa, autorizzati da tempo dal Comune.

Nei mesi scorsi una quindicina di proprietari anche di seconde case, abitanti e residenti di uno stabile della zona, tutelati dall’avvocato Sergio Biondino di Milano, hanno scritto a procura della Repubblica, al sindaco di Diano Cristiano Za Garibaldi, all’Arpal, ai carabinieri della locale stazione e ai consiglieri comunali di minoranza denunciando l’inizio dei lavori ‘senza aver avuto alcuna informazione in merito, nel territorio confinante con il nostro condominio nel campo in erba di via Cà Rossa’.

Un caso, quello dei campi, che aveva suscitato vasta eco dopo che l’associazione aveva preso in affitto un terreno che, nel vecchio Puc era destinato a scuole ed edifici di interesse pubblico. Ma, essendo passati 10 anni, il vincolo era decaduto e, interpretando una legge regionale, doveva prendere un indirizzo urbanistico con attrezzature sportivi.

Dopo i sopralluoghi del Comune mossi dagli esposti presenti, sono stati rilevati alcuni abusi e alcuni interventi addirittura senza permesso di costruzione. Nel documento, infatti, è stata accertata ‘L’esecuzione di interventi realizzati in assenza di Scia e del permesso di costruire. Inoltre sono stati installati abusivamente: tre container, dei quali due usati come spogliatoi, un’area coperta da tappeti in erba sintetica, una area con ghiaia, un parcheggio da oltre 1.000 metri quadri, una cisterna da 12mila litri d’acqua, l’impianto di illuminazione.

Il Consigliere comunale di opposizione a Diano Marina, Francesco Parrella, è così intervenuto: “Nessun commento di merito sulle contestazioni sollevate e sugli aspetti sanzionatori che competono agli organismi competenti. Crediamo invece che al fine di favorire una iniziativa che, benché privata, ha una importante rilevanza pubblica ed una valida finalità (struttura sportiva) l’Amministrazione sarebbe potuta intervenire per verificare la situazione dei lavori prima dell’apertura dell’attività e non aspettare che fosse attiva ed in piena stagione estiva. È un terreno ben conosciuto dall’Ente ed era una iniziativa nota al comune, noi non conosciamo i dettagli degli eventuali contatti coi privati ma possiamo senz’altro dire che Za e company hanno dormito come al solito. E ci lascia ulteriormente stupiti l’esito dei controlli dopo aver appreso dalla stampa che nell’associazione sportiva che gestisce la struttura ci sarebbe anche Davide Carpano, avvocato, ex consigliere comunale e non eletto nell’amministrazione attuale".

Ora bisognerà capire come interverrà il Comune e se i manufatti abusivi verranno fatti smontare.