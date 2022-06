Dolceacqua: nasce la prima assistenza pubblica per gli amici a 'quattro zampe', ecco l'ambulanza veterinaria

Nasce a Dolceacqua la prima assistenza pubblica per gli amici a quattro zampe. E' infatti stata acquistata un ambulanza veterinaria dal consigliere Igor Cassini, per il trasporto di animali sia domestici che selvatici.

L'associazione 'Emergenza Val Nervia Soccorso Veterinario' avrà come obiettivo di istituto l’assicurare, ad ogni animale in difficoltà, un primo soccorso salvavita ed il trasporto verso la struttura veterinaria di fiducia del proprietario o, se non disponibile, verso la clinica veterinaria più vicina ma anche altre funzioni di protezione civile.

"Saremo operativi con i primi soccorsi a metà luglio - dice Cassini - al termine dei corsi di specializzazione. Nel frattempo l'ambulanza sarà usata per il trasporto di medicinali e giochi per bambini in un ospedale pediatrico a Vynogradiv, in Ucraina.