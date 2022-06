Civezza: IMU non pagata per anni, il Comune si rivolge a un avvocato e ottiene 80mila euro

Il comune di Civezza ha recuperato circa 80mila euro di IMU in un solo colpo. Si tratta di un incasso-record per il piccolo comune. L'ingente importo verrà versato a rate da un'importante società savonese attiva nel settore immobiliare, che ha accettato di pagare la grossa somma dopo che il comune, tramite l'avvocato Gabriele Marco Chiparo di Imperia, si era rivolto al tribunale di Savona e aveva ottenuto il pignoramento di tutti i conti societari.

L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Maddalena Ricca si è detta molto soddisfatta. L'importante risultato è stato raggiunto dal team coordinato dal segretario comunale Marco Gunter, che è anche responsabile dell'ufficio tributi di Civezza. Il comune aveva accertato il mancato pagamento dell'IMU relativa a diversi immobili della società, per alcuni anni consecutivi. Il tutto fino a un ammontare di circa 80.000 euro. La società immobiliare aveva poi contestato le richieste del comune, sostenendo di non dover pagare quanto richiesto.

Il comune si è così rivolto alle consulenze della società C.E.S.I. Srl di Taggia per gli aspetti contabili e dell'avvocato Chiparo per la riscossione del credito. Anche il legale esprime soddisfazione: "I comuni hanno a disposizione alcuni strumenti molto efficaci per la riscossione dei crediti - dice l'avvocato Chiparo - ma la normativa è complessa, frastagliata e in continuo aggiornamento. In questi casi rivolgersi a professionisti esperti può essere la scelta migliore".