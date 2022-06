Il Lions Club Sanremo Host dona oltre 250 bandiere Italiane, alle classi primarie di Vª elementare (foto)

I Lions Italiani da molti anni sono impegnati nella consegna del tricolore, perchè testimone dei sentimenti che uniscono il popolo italiano fin dai primi giorni del Risorgimento e vessillo di libertà conquistata da un popolo che si riconosce unito e che trova la sua identità nei principi di fratellanza eguaglianza e giustizia nei valori unificanti della propria storia e della propria civiltà.

Tutti i Clubs Italiani del Lions International, ogni anno il 17 marzo, in occasione della festa Nazionale per l'unità d'Italia promuovono nelle scuole il Vessillo Nazionale e la sua Storia. Purtroppo nel mese di marzo del 2020, 2021 e 2022, il service della consegna del tricolore era stata sospesa a causa della pandemia. L'occasione della festa del 2 Giugno, per il 76° anniversario della Repubblica, con il ridimensionamento delle restrizioni anti-Covid, i Lions sono riusciti finalmente a consegna il tricolore nelle scuole.

Il 30 maggio e il 1 giugno, alcuni soci del Lions Club Sanremo Host, hanno fatto visita in accordo con i dirigenti scolastici, agli alunni delle classi primarie di Vª elementare di Sanremo senza dimenticare quelle che sono ubicate nelle frazioni, per consegnare a tutti i bambini la nostra bandiera tricolore. Grande partecipazione da parte degli alunni, molto ben preparati dalle maestre, dove alcune classi, hanno realizzato disegni, poesie e cantato l'inno d'italia. Grande soddisfazione ed emozione da parte del Presidente Giancarlo Buschiazzo e dei soci Lions Vincenzo Benza, Oriana Ragazzo, Domenico Frattarola, Guido De Angeli, Giorgio Cravaschino, Stefania Balestra e Roberto Pecchinino, per l'accoglienza ricevuta da parte dei ragazzi e dei maestri e dirigenti scolastici.

Il Lions Club Sanremo Host, ringrazia i dirigenti scolastici e i maestri:

Scuola Pascoli classe Vª MONTESSORI con i maestri Debora Tartarini, Silvia Cragnolini – la classe Vª SCAINI con la maestra Erika Cagnati - la classe Vª POGGIO con la maestra Brunella Cottino, il Dirigente dott.ssa Anna Maria Fogliarini e la Vice Preside Elena Masio Giorgi.

Gli alunni della classe Vª della scuola elementare “PANIZZI”, con le maestre Pallanca Daniela, Magini Federica, Efstathiou Stedania, Piobeso Elsa e Bruno Rosanna.

La Scuola Elementare di Coldirodi della classe Vª con i maestri Semiglia Alessandro, Calafoto Adriana e Guastalla Vittoria

La Scuola Elementare E.DE AMICIS di Ospedaletti della Classe Vª e le maestre Laura Bucarelli e Barbara Paternolli.

L'Istituto Comprensivo Centro Levante plesso “A.Volta” classe VªA – VªB e VªC con le maetre Musa Daniela, Murineddu Patrizia, Barli Giulia, Deluk Simona, Lombardo Floriana, Brezzo Laura, Picuri Viola, Maggio Antonella, Sinopoli Giulia, Sfeciale Roberta, Confartese Giada, Caridi Marianna. M°Stancampiano Daniele e il Dirigente Scolastico Amalia Catena Fresta

Scuola elementare Baragallo VªA “Rubino” con le maestre Giorgia Fantino, Marzia Fiore, Michela Oliveri e Luciana Fulloni.

Scuola elementare Borgo Classe VªB “Rodari” con le maestre Virginia Campione, Rossella Gazzolo, Patrizia Stancampiano, Gianna Bellone, Viola Murro

La scuola elementare del Castillo, classe VªA con i maestri e maestre Antonella Brezzo, Maria Grazia Labricciosa, Gianluca Taina, Rolando Barbara, Salvatore Manzone, Amalia Giordano e Giada Sordini

Scuola elementare San Pietro con le maestre Beatrice Pireri, Stefania Modena e Sara Trivellato, consegnate le bandiere anche a tutti gli alunni della scuola elementare di San Giacomo, e le operazioni di consegna del tricolore si sono concluse con la scuola elementare di San Bartolomeo con le maestre Graziella Zacchia(presente alla consegna), Mariella De Falco, Veronica Biga, Claudia Paternò, per l'infazia Daniela Rossi, Ilaria Tacchi(presente alla consegna), Mirella Santamaria, Luana De Capitani, Lisa Palumbo e l'assistente Chiara di Pietrantonio.

Per tutti gli alunni è stata una grande festa e hanno salutato i soci del Lions Club Sanremo Host, sventolando con gioia la bandiera tricolore e salutando da perfetti patrioti con voce forte e chiara: W l'ITALIA



R.P.