Al "Festival della Cultura Mediterranea" anche la presentazione di "The Social (De)Generation" dello scrittore Matteo Giovannini

La ventunesima edizione del "Festival della Cultura Mediterranea" ha fatto da cornice alla presentazione del secondo libro di Matteo Giovannini, "The Social (De)Generation – Un viaggio introspettivo nel Multiverso" edito Antea Edizioni di Angelo Giudici.

L'appuntamento si è svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 giugno, in via XX Settembre presso il Bar Pasticceria Da Maurizio e Charlie assieme ad un buon pubblico. A fare da relatore l'editore del gruppo editoriale More News, Enrico Anghilante, che, in perfetta sintonia con l'autore, lo ha incalzato con professionalità e competenza con una serie di domande sugli aspetti del libro, leggendone alcuni passaggi, nonché sulle motivazioni che hanno spinto l'autore alla sua realizzazione.

Il libro ha al centro un rocambolesco viaggio all'interno delle infinite realtà del Multiverso alla ricerca di un ricongiugimento con la propria identità e con il mondo che ci circonda. Le tematiche affrontate sono la possibilità di vivere infinitamente strade diverse rispetto a quelle intraprese, il senso della memoria e appunto il senso dell'identità, sempre più frammentata a causa di personalità costruite dal giudizio altrui e che possono essere letteralmente vissute. Il racconto presenta aspetti legati a viaggi extracorporei, algoritmi dei motori di ricerca, "dreamwalking", l'estensione totale della biotecnologia e la possibilità di interpretare un account alla stregua di un sogno, con un grado di immedesimazione garantito dal vivere l'esperienza in maniera concreta. Il romanzo è strutturato in una ventina di racconti tenuti uniti proprio dalla costante presa consapevolezza del protagonista su se stesso e su quanto ha sempre creduto e ritenuto erroneamente veritiero.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'autore alla mail matte.giova@hotmail.it, sul suo profilo Instagram @matte.giova e visitando il sito https://www.edizioniantea.it/product/the_social_de_generation/