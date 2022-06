'Di un Amor DiVino': oggi doppia presentazione del libro di Roberto Capaccio, Viviana Trentin e Luigi Tabarini

L'ultimo romanzo di Roberto Capaccio, Viviana Trentin e Luigi Tabarini ‘Di un Amor DiVino’, sarà presentato ben due volte. La prima, alle 15.30 nell'ambito del festival della Cultura del Mediterraneo in via XX Settembre a Imperia (spazio espositivo Caffè Maurizio & Charlie). La seconda, alle 18.15, durante la manifestazione enologica Wine Around a Vallecrosia.

Il testo del libro ‘Di un Amor DiVino’ nasce da diciotto disegni dell’artista Viviana Trentin che ispirano la nascita di altrettanti racconti, scritti in modo alternato da due autori Luigi Tabarini e Roberto Capaccio. Due separate storie che a un certo punto confluiranno in un’unica trama nel finale del romanzo. La bellezza del paesaggio veneto ricco di storia, arte, cultura, enogastronomia e i ritmi scanditi dalle stagioni, fanno da sfondo, talvolta nitido o più spesso avvolto dalle nebbie della coscienza, all’opera.

Le anime di due persone, ormai non più giovani, si rincontrano, confrontano con i loro desideri e i loro ricordi, rievocano negli stessi luoghi la propria giovinezza e l’illusione di un grande amore. Altre due persone s’innamorano, hanno ancora davanti una vita ma quelle lievi disarmonie dovute ai loro caratteri paiono condurli verso le rapide impetuose, per poi acquietarsi nuovamente in tranquille sacche di un placido fiume. L’incontro di questi personaggi principali provocherà una piccola scossa nei loro cuori, un leggero sisma nella profondità delle loro anime.

Gran parte dell’ambientazione dei testi è proprio sulle colline del Prosecco, tra Conegliano e Vittorio Veneto, iscritte qualche anno fa nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità, dove i vini e la cultura vitivinicola sono i veri protagonisti anche se alcuni capitoli sono ricondotti spesso nelle due Riviere Liguri dove la luce del sole e i vigneti impongono una forte spinta narrativa. Il romanzo ‘Di un Amor DiVino’ era stato presentato in anteprima nazionale a Vittorio Veneto (Treviso) il 10 ottobre 2020.