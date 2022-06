Sanremo: si cerca un nuovo direttore tecnico per il Consorzio Forestale di Monte Bignone

Opportunità di lavoro all’interno del Consorzio Forestale Monte Bignone, l’ente nato con l’intento di promuovere e sviluppare la destinazione dell’entroterra sanremese tanto amata dai turisti dediti all’outdoor. Il Consorzio sta cercando un nuovo direttore tecnico con la pubblicazione della domanda sul sito del Comune.

La nuova figura professionale sarà scelta in base alle competenze emergenti da un’esperienza professionale maturata anche nell’ambito del settore agro-forestale o settori affini alle attività tecniche, finanziarie e amministrative previste in capo al Consorzio Forestale.

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: titolo abilitativo atto ad operare professionalmente in campo tecnico e/o agro-forestale e regolare iscrizione all’albo o collegio professionale; esperienza di attività lavorativa per almeno 3 anni (libero- professionale o presso ente pubblico o privato) in settore tecnico affine alle attività del Consorzio Forestale; dotazione di automezzo proprio e disponibilità al suo utilizzo per le mansioni richieste dal Consorzio, salvo rimborso spese di trasferta secondo le usuali tabelle ACI; impegno di accettazione del vincolo di esclusione da attività di libera professione (pertinente e/o connessa all’affidando incarico) verso soggetti pubblici o privati all’interno dei Comuni aderenti al Consorzio; per eventuali situazioni di incertezza applicativa verrà, successivamente all’incarico, di volta in volta richiesto il preventivo nulla osta liberatorio alla Commissione di Amministrazione; impegno di accettazione delle modalità proposte per lo svolgimento dell’incarico nonché del relativo compenso.

Il direttore tecnico è chiamato a svolgere i seguenti compiti: partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione Amministratrice di cui svolge le funzioni di segretario ed è incaricato della tenuta dei libri del Consorzio; supporta, in specie in relazione alle competenze tecniche, il Presidente del Consorzio e la C.A.; pianifica, progetta e sovrintende ad attività, incombenze e tutti i procedimenti necessari al conseguimento delle finalità statutarie, dirigendo il personale, ove presente, e dando esecuzione operativa e finanziaria agli atti e iniziative indicate dagli organi consortili, utilizzando gli spazi e le risorse strumentali all’uopo messe a disposizione; sviluppa, in ordine alle iniziative poste in essere dal Consorzio nelle materie rientranti nei propri compiti istituzionali, le ordinarie attività istruttorie e i contatti con i soci e i soggetti coinvolti, adottando i provvedimenti operativi che non sono riservati ad altri organi del Consorzio; predispone all’occorrenza relazioni tecniche illustrative ovvero anche documenti di fattibilità tecnico/economica ovvero di livello definitivo/esecutivo inerenti anche progetti speciali attivati dal Consorzio o ad esso assegnati e ne assume, ove richiesto, la DL e la gestione della contabilità lavori.

Il compenso previsto è di 400 euro per un impegno di almeno 12 ore al mese. In caso di nuove disponibilità integrative per progetti speciali per un impegno temporale aggiuntivo sino a un massimo di ulteriori 10 ore al mese con un corrispettivo economico aggiuntivo.

In allegato il documento per la presentazione della domanda. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Sanremo