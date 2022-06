Sono 109 i nuovo positivi al covid rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore, 9 dei quali in provincia di Imperia. Dati bassi anche per i pochi tamponi effettuati ieri, giorno festivo. I nuovi positivi a Savona sono 25, a Genova 53 e a La Spezia 22.

Stabile il numero dei ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo che salgono di una sola unità e ora sono 25; nessun paziente in terapia intensiva.

In allegato il bollettino e il dettaglio sulle vaccinazioni.