Bordighera: conferimento delle reti idriche a Rivieracqua, il Sindaco "Solo se potremo controllare la gestione"

A seguito di un incontro tra il Comune di Bordighera e lo Studio Legale Piciocchi, volto ad analizzare le prospettive aperte dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Europea in merito alle condizioni per il conferimento alla Società Rivieracqua del patrimonio idrico integrato, oggi è stata revocata l’ordinanza sindacale che imponeva alla stessa Rivieracqua di acquisire l’acquedotto cittadino.​

La pronuncia della Corte ha infatti profondamente mutato il quadro normativo di riferimento in materia di affidamento in house, rilevando che il proprietario delle reti può essere obbligato ad entrare nella gestione consortile solo se viene messo in condizione di poter effettuare gli stessi controlli che esercita nella gestione in economia (cosiddetto 'controllo analogo').