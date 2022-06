Imperia: da domani alla 'Fiera del Libro' la nuova esperienza dell'Istituto Ruffini 'Io posto Imperia'

Inizierà domani, all’interno della fiera del libro una nuova esperienza dell’istituto Ruffini di Imperia presente con due s attività rivolte alla cittadinanza e principalmente agli studenti degli istituti comprensivi così da promuovere e far conoscere la propria offerta formativa al territorio soprattutto rispetto ai corsi del settore turistico-commerciale-informatico-digitale.

La prima attività, denominata “Passaporto Turistico” si svolgerà sotto la guida degli insegnanti di storia dell'arte, di geografia turistica ed economia. Verranno proposti ai ragazzi giochi e dei quiz alla fine dei quali, a chi avrà risposto esattamente. sarà rilasciato un piccolo modello di passaporto turistico personalizzato con il proprio nome. Agli studenti saranno quindi proposti giochi e quiz legati alle materie di indirizzo dei tecnici economici.

Sabato pomeriggio invece vedrà la frase conclusiva del Contest “Io posto Imperia”, un'iniziativa che è durata on-line tutto il mese di maggio e apertaalla partecipazione delle scuole e anche dei singoli cittadini. E’ stata un attività promossa dalle due aziende speciali all'interno dell'Istituto l'azienda RTS “RuffiniTechnological Service” e l'azienda “It's time”che, dopo aver svolto un Pon legato ai web media, hanno creato questo contest in cui bisognava postare il posto del cuore della propria città con tanto di didascalia foto immagine sul modello del Social contest.

Sono state individuate quattro categorie: under 18, over 18, Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. Il contest è stato organizzato con il patrocinio del comune di Imperia con l'organizzazione delle due aziende speciali e il patrocinio di “Liguria 360” cui si è aggiunto anche il gruppo Facebook Vivimperia che darà un premio speciale per la foto più votata on-line.