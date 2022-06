Imperia, mazzette in cambio di appalti: restano in carcere il sindaco di Aurigo Luigino Dellerba e l’imprenditore Vincenzo Speranza

Restano in carcere il sindaco di Aurigo Luigino Dellerba e l’imprenditore Vincenzo Speranza titolare della Edil Costruzioni Srl.

Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Imperia Anna Bonsignorio che ha emesso nel tardo pomeriggio il provvedimento dopo l'udienza di convalida che si è tenuta in mattinata.

La Bonsignorio ha disposto, dunque, una nuova ordinanza di custodia cautelare su richiesta del pm Barbara Bresci, motivandola, tra l’altro, con la mancata collaborazione degli indagati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Il difensore di Dellerba, l’avvocato Carlo Fossati che ha preannunciato ricprso al Riesame aveva chiesto per il suo assistito l’attenuazione della misura cautelare con obbligo di firma o, in subordine, gli arresti domiciliari.

Le manette ai polsi del politico di lungo corso fedelissimo del sindaco Claudio Scajola e del noto imprenditore di San Lorenzo al Mare erano scattate lunedì mattina quando i carabinieri avevano intercettato Dellerba all’uscita della sede della Edil Costruzioni in via De Sonnaz con in tasca una presunta mazzetta di 2000 euro, arrestandolo in flagranza di reato.

La pubblica accusa contesta a Dellerba e Speranza tre episodi di corruzione per i lavori di messa in sicurezza di alcuni rii ad Aurigo e per un parcheggio in corso Roosvelt che la Provincia, Dellerba è anche consigliere provinciale, avrebbe in animo di realizzare dove un tempo sorgeva la Bocciofila ‘Salvo’ il cui terreno, però, rimane ancora nella disponibilità del privato proprietario che ha in corso diverse trattative.

Secondo la procura che indaga dal novembre scorso attraverso intercettazioni e pedinamenti su denuncia di una fonte confidenziale, probabilmente un concorrente, gli episodi corruttivi sarebbero stati 3, uno in data non precisata, il secondo nel marzo del 2022 (sempre di 2000 euro) e il terzo, quello, fatale di lunedì scorso.

Vincenzo Speranza, difeso dagli avvocati Alessandro Moroni e Roberto Trevia rimane in carcere a Sanremo, Dellerba a Imperia.