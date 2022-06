Coronavirus: 71 casi di Covid oggi in provincia, tasso di positività all'8,76% e ricoveri in calo

Sono 469 i nuovi positivi al covid registrati oggi in Liguria, emersi da 5.353 tamponi eseguiti, dei quali 1.307 molecolari e 4.046 antigenici rapidi, per un tasso di positività pari all’8,76%.

Nella provincia di Imperia sono 71 i nuovi casi di Covid oggi, mentre sono 69 a Savona, 245 a Genova e 84 a La Spezia. All'ospedale Borea di Sanremo, i ricoverati sono 26, 3 in meno rispetto a ieri (nessuno in terapia intensiva). In regione sono invece 139 i ricoverati (16 in meno di ieri) dei quali 7 (-1) in terapia intensiva.

In regione sono 5.503 i pazienti in isolamento domiciliare (161 in meno di ieri).

Sotto il bollettino completo di oggi.