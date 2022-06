Ventimiglia: dopo tensioni e polemiche arriva l'ok della Regione alla nuova Coop di via Tacito

È stato approvato in via definitiva durante la seduta dell'ultimo consiglio regionale il progetto per la realizzazione della struttura di vendita Coop a Ventimiglia.

Una pratica che aveva fatto discutere fra loro i diversi gruppi consiliari creando non poche tensioni e che è passata ufficialmente durante l'assise della città di confine del 5 agosto dell'estate scorsa.

Il nuovo supermercato sorgerà in via Tacito, a ridosso del centro in una delle strade che collega corso Genova al lungomare cittadino.