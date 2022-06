Sanremo: domani finiscono i lavori al collettore fognario, nel weekend revoca del divieto di balneazione?

Con un pizzico di fortuna e con le analisi dell’Arpal a tempo di record, forse sabato e domenica potrebbero essere revocati i divieti di balneazione sull’Imperatrice, Rio Foce, Capo Pino e corso Marconi a Sanremo.

Nella giornata di domani, in anticipo rispetto alla tabella di marcia che parlava di venerdì e grazie al lavoro h24 della dittà ‘Silvano’, terminerà la riparazione commissionata da Rivieracqua per risolvere le problematiche sul collettore fognario in zona Capo Verde a Sanremo.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, l’ufficio ambiente del Comune di Sanremo ha ritenuto opportuno a scopo preventivo predisporre nuove ordinanze di divieto di balneazione cautelare e temporanea mentre, venerdì scorso era stata emanata l'ordinanza di divieto per la zona di Bussana, alla foce del torrente Armea, in zona ‘Casello’ e ai Tre Ponti per via degli versamenti dovuti alla rottura di un collettore nella zona del depuratore di Capo Verde.

Il guasto emerso venerdì scorso era stato risolto del tutto ma, poco dopo, gli operai si sono resi contro di un altro problema, più complesso e in profondità. L’ufficio Ambiente ha quindi emanato l’ordinanza a scopo precauzionale.

Intanto oggi sono state riattivate le stazioni di sollevamento e, quindi, con il nuovo campionamento che verrebbe richiesto ad Arpal (e che potrebbe essere fatto venerdì), a breve si potrebbe revocare il divieto di balneazione emesso per le zone a Ponente. Successivamente toccherà a quelle di Levante, una volta terminata la riparazione del collettore.