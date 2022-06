Bordighera: da oggi, apertura continuativa dell’Ufficio I.A.T fino all’8 settembre

Da oggi fino all’8 settembre l’Ufficio I.A.T. di Bordighera, in via Vittorio Emanuele II 172, sarà aperto tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, con il seguente orario.

Dal 1° giugno al 30 giugno:

- mattina 10.00 - 13.00

- pomeriggio 15.00 - 18.00

Dal 1° luglio all’8 settembre:

- mattina 10.00 - 13.00

- pomeriggio 15.00 - 19.00

A Ferragosto:

- pomeriggio 15.00 - 19.00

“L’Ufficio I.A.T. di Bordighera amplia i suoi orari per informare ed accogliere cittadini e turisti in modo ancora più continuo e puntuale - commenta il Sindaco Ingenito -. Sia ad aprile sia a maggio le visite presso la sede di via Vittorio Emanuele sono state mensilmente più di 700: in maggioranza italiani, a seguire francesi, tedeschi ed inglesi. A questo dato si devono aggiungere le richieste via telefono e mail, oltre 150 solo negli ultimi 30 giorni. Sono segnali significativi di attenzione ed interesse verso Bordighera, che fanno guardare alla stagione estiva con grande fiducia”.​